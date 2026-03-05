Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 05.03.2026 23:57

Ufka Yolculuk Yarışması'na kayıtlar 800 bini geçti

Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenen "13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"na 800 binden fazla kişi kayıt oldu.

Ufka Yolculuk Yarışması'na kayıtlar 800 bini geçti

Doğru inanç esaslarının temel kaynaklardan okunarak anlaşılmasını hedefleyen organizasyona katılımcılar, "sinav.ufkayolculuk.com" adresinden dahil olacak.

Sınavlar, sistem bütünlüğünü korumak ve sağlıklı bir sınav deneyimi sunmak amacıyla kategorilere göre farklı gün ve saatlere planlandı.

Bu doğrultuda yarışma, 7 Mart Cumartesi saat 12.00'de lise, saat 15.00'te ise ortaokul kategorisiyle başlayacak. 8 Mart'ta ilkokul kategorisi saat 12.00'de sınava dahil olurken, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinin sınavları eş zamanlı olarak saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Sınav kapsamında yarışmacılar, ilkokul kategorisinde 40, ortaokul kategorisinde 50, lise, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde ise 60 sorudan sorumlu olacak.

Belirlenen kurallara göre, sınava yalnızca ilgili kategorinin başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde giriş yapılabilecek ve bu süre dolduktan sonra sistem yeni erişimlere kapatılacak.

Sınav esnasında internet bağlantısının kesilmesi veya teknik aksaklık yaşanması halinde, yarışmacıların 15 dakika içerisinde sorunu gidererek sisteme tekrar giriş yapma ve kaldıkları sorudan devam etme hakları bulunuyor.

Sınav maratonunun sona ermesinin ardından doğru ve yanlış cevaplar, 8 Mart saat 20.00'de yarışmacıların erişimine açılacak. Organizasyonun kesin sonuçları ise 24 Mart'ta duyurulacak.

81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak
81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak

Sıradaki Haber
YÖK Başkanı Özvar: Bilişim programları için kadro onayını aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:24
Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi
00:23
Bakan Bayraktar: Yaşanan gelişmeler enerjide bağımsızlığın önemini ortaya koydu
00:22
Katil İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı
23:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İran'da 165 çocuk savaşın kurbanı oldu, millet olarak bunu kabul etmeyiz
23:05
Bakan Uraloğlu: PTT'yi, sürekli yenileyerek hizmet kalitesini artırıyoruz
22:47
DMM, 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiasını yalanladı
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ