Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."