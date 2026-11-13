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Gündem
AA 13.11.2026 20:00

Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2'nin acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu" dedi.

Bakan Uraloğlu, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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Abdulkadir Uraloğlu Baykar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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