Gündem
TRT Haber 15.10.2025 13:52

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Tüm süreç titizlikle yürütülmekte

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporun dosyaya girdiğini belirterek, "Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Tüm süreç titizlikle yürütülmekte

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, soruşturmanın detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir."

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün delillerin ve raporların derinlemesine incelendiğini ve yargı makamlarının koordinasyonunda tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Adli Tıp Kurumu Van Yılmaz Tunç
