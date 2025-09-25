Bakan Tunç: CHP kendi içinde kavgalı

Bakan Tunç, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri, ilçe teşkilatı ve partilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Tunç, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından AK Partili milletvekillerin yaz boyunca tüm Türkiye'de çalışmalar yaptığını, bugün ise parti teşkilatının İstanbul'un tüm ilçelerindeki buluşma programlarında bir dizi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Daima vatandaşın arasında olduklarını vurgulayan Tunç, "AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi milletimiz kurdu, milletimiz iktidarda tutmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Tunç, 23 yıldır iktidarda olduklarının altını çizerek, "23 yıldır milletimiz AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor. Milletimizin AK Parti'den vazgeçmemesinin yegane sebebi iktidarın, milletin taleplerine duyarlı, hissiyatına tercüman olması, milli iradeye daima sahip çıkmasıdır." dedi.

Daima millete kulak verdiklerini, reformcu, icraatci ve kalkınmacı oldukları, sosyal adalete önem verdikleri ve dünyada mazlumların hakkını savundukları için bugünlere geldiklerini söyleyen Tunç, şöyle devam etti:

"Soykırıma duyarsız kalamayız"

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya seslendi, bütün insanlığın vicdanı, sesi oldu. 'Dünyaya hakkaniyet, adalet lazım' dedi. Çocuklar, kadınlar katledilirken, soykırım suçu işlenirken bu rezalete, soykırıma duyarsız kalamayız. Uluslararası sistem yetersiz, uluslararası hukuk etkisiz kalıyor, uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmuyor' dedi."

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Filistin davasını savunduğunu belirterek, "100 yıldan bu yana BM'nin hiçbir kararına uymayan, sürekli işgal politikası izleyen, Filistinlileri yerlerinden, yurtlarından etmek için sürekli topraklarını işgal eden, 7 Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca soykırım suçu işleyen bir devlet var ortada. Aslında ona artık bir devlet demek de zor. Adeta terör, soykırım suçu işleyen bir yapı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzyılda Türkiye'nin dünyaya damgasını vurmasını istediklerini dile getiren Tunç, "İnşallah önümüzdeki 100 yılda çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler." ifadesini kullandı.

Tunç, CHP'ye yönelik yaptığı değerlendirmelerde, "Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Nasıl kongreler yaptığını, nasıl kavgalar ettiğini hep beraber görüyoruz." dedi.

CHP'nin geçmiş cumhurbaşkanı adaylarının kavgalı hale geldiğine dikkati çeken Tunç, "Kendi içlerinde kavgalı olan, iktidara geldiğinde Türkiye'yi yönetebilir mi? Bunu milletimiz görüyor." diye konuştu.

"Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım"

Tunç, Anayasa'daki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bunlarla yetinmiyoruz. Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Türkiye Yüzyılı'na başladık, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcileri tarafından hazırlanan, millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim. Meclis'te böyle bir uzlaşma sağlanırsa bu ülkemizin hayrına olur, milletimize olan bu borcumuzu da ödemiş oluruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını Terörsüz Türkiye ile yapacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Tunç, "Büyük acılar yaşadık. Artık çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte huzurlu bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz, milletimiz de bunu istiyor." dedi.

Bakan Tunç, depremler, savaşlar, pandemi ve küresel krizlerin etkisiyle ekonomide meydana gelen alım gücü azalmasını 2 yılda telafi etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, eser siyasetiyle yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Muhalefetin karalama ve hakaret siyasetinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman tasvip edilmediğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Muhalefetin kendi içlerindeki tartışmaları, yargıya başvurmalar, bu davaları sanki AK Parti ortaya koymuş gibi yansıtmaya çalışmalar, yargıya yönelik haksız eleştiriler, hakaretler, hatta tehditler... Bunlar milletimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine eleştirilerin arka planında, yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması geliyor. Teröristten, yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık yapandan hesap sorulması hazmedilemiyor. Milletimiz adına doğru olanı yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Tunç, konuşmasının ardından Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulunmak üzere ilçe başkanlığından ayrıldı.