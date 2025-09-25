MSB kaynakları: "Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu" desteklenecek

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk yerli ve milli fırkateyn TCG İSTANBUL'da gerçekleştirildi.

Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasını değerlendiren MSB, "Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini destekliyoruz"

"Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”

Suriyeli komutanların ziyaretleri

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor.”

Akdeniz'de Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı"

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen “Dostluk Denizi Tatbikatı” ile ilgili sorular üzerine “Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun” dedi.

Hatay'da Hudut Karakolunda meydana gelen olay

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür.

Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir.

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.”

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi.

Son bir hafta içerisinde; Tel Rıfat’ta 10, Menbic’de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 622 (Tel Rıfat: 250 / Menbic 372) kilometre oldu.

Hudut güvenliği

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 51 bin 141 oldu.

Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram (1.405 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

