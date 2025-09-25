Açık 15.4ºC Ankara
TRT Haber 25.09.2025 00:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Beyaz Saray, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya gelecek. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile detaylı bir görüşmemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi hitabı sonrası Türkevi'ne geçerken, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin TRT Haber'e konuştu.

 

Gözler, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlığın konuşulacağı bu önemli görüşmeye çevrildi.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.

Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

Gündem işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde.
Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.

Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak. 

