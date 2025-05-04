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Gündem
AA 04.05.2025 11:03

Bakan Tunç: Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Tunç: Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye devam edeceğiz

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yönetmeliğin, adaletin tecellisi için hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir görev icra eden bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacağını belirten Tunç, Yönetmelikte yapılan değişiklikle, bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesinin düzenleme altına alındığını, Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı'nın güncellendiğini aktardı.

Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 3 yıldır açılamayan eğitimleri yeniden başlatacaklarını kaydeden Tunç, "Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak 15 Mayıs tarihinde bilirkişilik eğitimleri açılmaya başlanacak. Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

 

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