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Gündem
TRT Haber 04.05.2025 06:20

TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak

TBMM yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek üyeler için adaylar belirlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sunum yapacak.

TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak

112'ye asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilecek, idari para cezaları artırılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.

Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara  1500 lira idari para cezası verilecek. Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirenlere 15 bin lira ceza uygulanacak.

HSK'ya üye seçilecek

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na aday isimleri belirleyecek. Komisyonun belirleyeceği 15 aday arasından Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 üye seçilecek. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Merkez Bankası Başkanı TBMM'de olacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kartalkaya'daki otel yangınını araştıran komisyon ise Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek.
 

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TBMM Merkez Bankası Fatih Karahan
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