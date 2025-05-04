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Gündem
TRT Haber 04.05.2025 00:01

Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak

DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat eden Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Önder'in naaşı, aynı gün ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Taziye kabulü DEM Partinin il ve ilçe örgütlerinde olacak.

15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

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