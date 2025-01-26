Bakan Tunç: Acılı ailelerinin rahatsız edilmesi asla kabul edilemez

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi asla kabul edilemez"

"Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarfedilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler sarfedilmesi asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir".