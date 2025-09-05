Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'da güdeme ilişkin soruları yanıtladı.

Okul kıyafetlerine yeni düzenleme

Okul idaresi bizim herhangi bir ildeki, ilçedeki, herhangi bir konfeksiyon mağazasına yönlendiriyor. Okul idaresi orayla anlaşma yapmış, aralarında başka türlü ilişkiler var gibi şaibeler ve dedikodular okullarımız üzerinde, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz üzerinde haksız eleştiriler ortaya çıkmasına sebebiyet veriyordu. Dolayısıyla biz düzenlememizi yaparken dedik ki bir; pedagojik anlamda eğitimi olumsuz etkileyecek uygulamaları ortadan kaldıralım. Velilerin üzerinde ekonomik külfet oluşturacak, ilave ekonomik külfet oluşturacak durumu ortadan kaldıralım. Bir de bu kıyafetlerin temini esnasında okullarımızı ve öğretmenlerimizi zan altında bırakacak uygulamayı ortadan kaldıralım diye bir düzenleme yaptık.

Düzenlemeye göre her yıl okulda öğretmenlerimiz, idarecilerimiz oturacaklar ve okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacaklar. Yani bu okuldaki öğrencilerimizin ne giyineceğine, nasıl bir kıyafetle geleceğine karar verecekler. Bunu yaparken de herhangi bir markayı, herhangi bir alışveriş sitesini ya da alışveriş merkezini tanımlamaksızın, atıyorum gri pantolon, lacivert gömlek… Ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili böyle bir tanımlama yapsınlar dedik. Veli, öğrenci bunu ister kendi ilinden, ilçesinden, ister başka bir ilden, başka bir ilçeden, daha ucuza bulduğu elektronik bir alışveriş mekanizmasından, nereden istiyorsa alsın. Mümkün olduğunca kendince en ekonomik koşullarda alsın ve böylece hem öğretmenlerimiz hem ildeki esnaf zan altında kalmaksızın çocuklarını eğitim öğretime hazırlamış, kıyafet ihtiyacını gidermiş olsunlar istedik.

Bir de bunu yaparken bazı yerlerde okullar veya esnaf, okul kıyafetlerinin üzerine armalar, işte değişik logolar, yazılar işleyerek olağan fiyatının daha üstünde fiyatlara sattığına dair örnekler duymuştuk. Dolayısıyla biz bunun da olmamasını istiyoruz. Yani ilave külfet getirecek, küçücük belki bir baskının maliyeti yansıtmasa bile veli tarafından öyle bir algının oluşmasını istemedik.

"Dört yıl boyunca kıyafet değişmesin"

Bir de son bir düzenleme daha bu kıyafetle ilgili. Dedik ki, bir veli çocuğunu okula kaydettiğinde, bizim kademelerimiz dört yıl. Dört yıl boyunca kıyafet değişmesin. Yani okulun yönetimi her yıl değiştirmesin. Evet, okul yönetimi değişiyor. Değişen okul yönetimi “ya ben bunu beğenmedim değiştiriyorum” demesin. Veli çocuğuna aldığı kıyafeti, çocuğu dört yıl boyunca o kıyafetle okuluna devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık.

Sahada da hem velilerimizden hem öğretmenlerimizden bize bu anlamda çok pozitif geri dönüşler var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.

"Bütün gençlerimizin okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz"

Biz, herhangi bir öğrenci ilkokula başlarken, ortaokula başlarken ya da liseye başlarken, biz bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir çocuk, bir genç, ya adrese dayalı yerleştirme, yani yerel yerleştirme dediğimiz yerleştirmeyle, adresine dayalı olarak bir ortaöğretim kurumuyla, bir liseyle yerleştiriliyor. Yani sizin çocuğunuz, eğer sınavla yerleştirilen bir okula yerleşmediyse, bizim zaten bilgi işlem sistemimizde var. Zaten sınavla yerleştiyse, sınavla yerleştiği okula gidip kaydını yapıyor. Gitmesine de gerek yok. Sınav dışı, adresine en yakın ortaöğretim kurumuna, tercih ettiği ortaöğretim kurumuna biz yerleştiriyoruz zaten, kaydını yapıyoruz. Sınavla yerleştiyse, kazandığı okul her neresiyse oraya kaydını yapıyoruz.

"Bütün okullarımızı sokak sokak eşleştiriyoruz"

Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için ise, evine en yakın, biz bütün okullarımızı İçişleri Bakanlığımızla birlikte sokak sokak eşleştiriyoruz. Biz hangi sokakta kaç çocuk var okula giden, bunun bilgisini alıyoruz ilgili kamu kurumlarından ve diyoruz ki buradaki şu köşedeki okulumuz, şu üç sokaktaki öğrenci kayıt yaptıracak. Dolayısıyla biz bütün öğrencilerimizi, yani bütün gençlerimizi ortaöğretim kurumlarımıza, bütün çocuklarımızı temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz.

"Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz"

Yani bir veli, “Benim çocuğumu okula kaydetmek için bizden ücret istiyorlar” diyorsa, burada bir yanlış anlaşılma var. Bir eksik bilgilendirme var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Her çocuk veya her okulumuza kimin kayıt yaptıracağı belli. Şimdi burada iki tane sıra dışı durum söz konusu. Bakın tekrar söylüyorum, kimse “Çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum ama benden kayıt için para istiyorlar” diyemez.

İki tane istisnası var bunun. Bu da doğru değil, hukuka uygun değil. Bunlardan bir tanesi veliden kaynaklanıyor. Veli, çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil, başka bir okula göndermek istiyor. Ve gidiyor diyor ki… Bunu da yapamaz, okul idaresinin de bunda normalde inisiyatifi yok, belli şartları var bunun gerçekleşmesi için. Bunu yapamaz ama diyor ki, “Ben çocuğumu oraya kaydettirmek istiyorum.” Ama “Hakkınız yok sizin, bak sizin çocuğunuzu biz şu okula kaydettirdik. Bir planlama yapıyoruz biz. Her okulun öğrenci kapasitesi üzerinden, derslik başına düşen öğrenci sayısı üzerinden hesap yapıyoruz, ona göre biz yatırım planlıyoruz.” Hakkı olmadığı halde bir yere kayıt yaptırmak istiyor ve bunu yaptırırken de diyor ki, “Ben oraya kayıt yaptıracaktım, benden para istediler.” Ya da, “Parasını veren kaydını yaptırır.” Şimdi bu tamamen hukuka aykırı, gayri nizami bir durum.

Buna asla müsaade etmiyoruz. Ama böyle bir şayia var. Şimdi bunun altını bir çizeyim. Yani biz hiçbir çocuğu herhangi bir okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Mutlaka kayıt yaptırıyoruz. Yani hiç okula gitmese bile veli, çocuğu zaten kaydediliyor otomatikman.

"Bunu yasaklayamayız, buna engel de olamayız"

İkinci durum şu: Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkanlar sunulması isteniyor. Veliler istiyor bunu. İşte, çocukları geziye götürün ya da halı saha yapın falan… Hani bizim yapmadığımız bazı yatırımları talep ediyorlar ve bunun karşılığında da Okul Aile Birliği diyor ki, “Biz şu hizmetleri de sunacağız. Dolayısıyla biz velilerden bağış istiyoruz.” Bu, Okul Aile Birliğinin aldığı bir karar. Bakın, bu bir zorunlu karar değildir. Velilerin kendi aralarında aldıkları bir karar. “Biz çocuklarımıza ilave olarak şu imkanları da sunmak istiyoruz.” Tekrar altını çizerek söylüyorum: Bu konuda veliyi zorlayan, öğrenciyi zorlayan… Zaten bu genelgemizde de onun altını ısrarla çizdik tekrar. Böyle bir zorlamaya kimseye, kimsenin kimseye böyle bir zorlama yapma hakkı yok. Ama Okul Aile Birlikleri bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama onu Okul Aile Birlikleri zaten veliler kendi aralarında toplanarak bir karar alıyorlar ve diyorlar ki, “Devletin sunduğu imkanlara ilave olarak biz çocuklarımıza başka imkanları da sunmak istiyoruz.” Bunu yasaklayamayız, buna engel de olamayız.

"Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Tekrar altını çizerek söylüyorum, biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, okullarımızdan, okul yöneticilerimizden velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa, bize ulaştırmalarını istiyoruz. Biz, bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz veya gerekli, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz. Tekrar söylüyorum bakın, zorunlu bağış diye bir şey yok. Biz zaten çocukları kayıt yapıyoruz, bütün çocukları.

Özel okullar için 'banka' uyarısı

Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

Zorunlu eğitim süresi

12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.

Öğretmen atamaları

Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz."

