Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.09.2025 07:44

Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Orhangazi'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 2'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyona katılan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Montella'yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Afganistan'daki üçüncü depremin ardından ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi
06:39
İsveç’ten Rusya’ya Baltık Denizi’nde GPS karıştırma suçlaması
06:41
Türk savunma sanayii şirketleri Avrupa'da pazar payını büyüttü
06:36
Mark Zuckerberg, Facebook'a dava açtı
06:33
Kendi bacaklarını kesen cerrah dolandırıcılıktan hapse atıldı
06:30
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ