TRT Haber 04.09.2025 22:47

DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin, maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğunu bildirdi.

DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür

DMM'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

"İsrail medyasında çıkan haberler maksatlı bir dezenformasyondur"

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür

"İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür.

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.

Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."

 

