İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedeflerinde Savcı Kiraz'ın şehit olduğu saldırıya benzer bir eylem vardı"

Soylu'nun gündeminde TBMM'deki terör eylemi girişimi vardı.

Teröristlerle ilgili detayları paylaşan Soylu, şunları söyledi:

"Oradaki kişinin daha önce Mahmut Tanal ile bir bağlantısı var, olabilir milletvekilidir, çağırmıştır. Çocuğun telefonundan daha önce Mahmut Tanal'ın telefonu aranmış. Başka milletvekilleri de aranmış, aranabilir.

Oradaki bir kişinin telefonundan milletvekili telefonu aranabilir. Burada esas dikkat edilmesi gereken legal yapılanmalar üzerinden bunları gerçekleştirmeye çalışıyorlar."

Soylu, teröristlerin Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu saldırıyla benzer bir eylem hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Soylu,, son on gündür başka tehditlerle uğraştıklarını belirtti. Konuyla ilgili TBMM'nin yetkin olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber