Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı kararı açıklandıktan sonra panikle sokağa çıkan alışveriş yapmaya çalışanlardan İçişleri bakanı Süleyman Soylu kendisini sorumlu tuttu. Sadece benim hatam demedi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak istifa ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından, hem sosyal medyadan, hem de birçok şehirden Soylu'ya destek yağdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sokağa çıkma yasağının sona ermesine saatler kala, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." diyerek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

İstifa süreci yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Son noktayı, İletişim Başkanlığı koydu. Sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala 23.51'de yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını kabul etmediği duyurulmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bakan Soylu bugün Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Soylu, açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahçup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahçup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." ifadelerini kullandı.