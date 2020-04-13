İstanbul ve Ankara Valiliklerinin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararlar, sabah saat 05'ten itibaren uygulanmaya başlandı. İki şehirde de artık toplu taşıma araçlarında, oturan yolcu sayısı koltuk sayısının yarısını aşamayacak. Ayaktaki yolcu sayısı da, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek. Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafı boş bırakılacak. Böylece, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmeleri sağlanacak.

Sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemeler yapılacak. Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

Valilik kararlarında, maske zorunluluğu da yer aldı. Toplu taşıma araçlarında şoförler ve yolcuların maske takması zorunlu hale geldi. Maske takmayan yolcular toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Uygulama, kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren bütün toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Yeni kararlar kapsamında Ankara'da 20 yaş altı otizm ve down sendromlulara, hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara istisna getirildi.

Mamak ve Sincan'ın bazı mahallelerindeki sosyal konutlardakilerin temel ihtiyaçlarının da ilgili belediyelerce yapılması kararlaştırıldı.

Haber Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Orhan Mete