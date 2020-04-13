Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik İstanbul ve Ankara valilikleri tarafından yeni kararlar alındı.

Alınan kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başladı.

Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafı boş bırakılacak

İki şehirde de artık toplu taşıma araçlarında, oturan yolcu sayısı koltuk sayısının yarısını aşamayacak. Ayaktaki yolcu sayısı da, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek.

Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafı boş bırakılacak. Böylece, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmeleri sağlanacak.

Sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemeler yapılacak. Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

Maske takmayanlar toplu taşıma araçlarına binemeyecek

Valilik kararlarında, maske zorunluluğu da yer aldı. Buna göre, toplu taşıma araçlarında şoförler ve yolcuların maske takması zorunlu hale geldi. Maske takmayan yolcular toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

Belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacak. Uygulama, kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren bütün toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Yeni kararlar kapsamında Ankara'da 20 yaş altı otizm ve down sendromlulara, hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara istisna getirildi.

Mamak ve Sincan'ın bazı mahallelerindeki sosyal konutlardakilerin temel ihtiyaçlarının da ilgili belediyeler tarafından yapılması kararlaştırıldı.