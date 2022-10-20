İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Dünyada en temel risklerden birinin mali suçlar olduğunu belirten Soylu, Avrupa ve dünyanın mali suçlara karşı ortak karar almaması durumunda ülkelerin tek başına bunla baş edebilme gücünde problemler yaşanacağını söyledi.

Yasa dışı bahsin İngiltere ve Malta merkezli olduğunu belirten Soylu, "Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya, bize sirayet eden bir kanser gibi yayılmaktadır. Bu suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir" diye konuştu.

"Dolaşım kripto paralar aracılığıyla sağlanıyor"

Soylu, bu paraların dolaşımının da kripto paralar aracılığıyla sağlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir taraftan dünyada ve Avrupa'da yasa dışı bahsi engelleyen bir tablo ortaya çıkmazsa, ki bunun merkezinin neresi olduğunu biraz önce söyledim, bu dosyaları da o ülkelere gönderdik. Kripto para da bunun taşıyıcılığını yapmakta. Türkiye hassas şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurumlarıyla çalışmaktadır.

Ancak bunun için kripto paranın transfer edildiği yer, transfer edileceği yer, yasa dışı bahsin oynandığı yer, oynanacağı yer, harekete geçirildiği yer, server'ların tutulduğu yer, bütün bunların tamamının ortak bir akılla beraber yani Avrupa'nın, Batı'nın ve bütün ülkelerin de içinde olduğu ortak akılla beraber yönetilmesi gerekiyor. Maalesef bu tehlikenin farkında değiller, kendi dertleri sebebiyle."

"Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı"

Türkiye'nin her meselede olduğu gibi kendi göbeğini kestiğini dile getiren Soylu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile kaçakçılık, organize, istihbaratın da arasında bulunduğu tüm birimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğünün çok başarılı bir operasyona imza attığını söyledi.

Soylu, "Bu operasyon nerden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç" sözlerini kulandı.