TOKİ, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül – 19 Ekim 2022 tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlendi.

30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlandı. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 35 bin 257 kişi tapularını almaya hak kazandı.

TOKİ’mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz.



23 Eylül’de başlayan,

dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 BİN 532 vatandaşımız yararlandı.



35 BİN 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu.



Ne yapıyorsak milletimiz için! pic.twitter.com/PBidEjCUiN — Murat KURUM (@murat_kurum) October 20, 2022

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3.275 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 38 bin 532 konut ve iş yeri alıcısının 35 bin 257’si bütün borcunu, 3.275 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.