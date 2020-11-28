İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."