Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu KADES uygulaması için destek istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:
"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."
Etiketler: Süleyman Soylu KADES
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