Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör" soruşturmasında gelinen son noktayı açıkladı. Soylu, soruşturmanın yakında tamamlanacağını belirtti, "Buradan söyleyeyim rezil olacaksınız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftar programına katıldı.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor, rezil olacaksınız" dedi.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süleyman Soylu
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