Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 22:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: İHA]
Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: AFAD Akdeniz Bölgesi Deprem Muğla
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