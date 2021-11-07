Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Fatih ve Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih ve Arnavutköy'de gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih ve Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi.
Arnavutköy Nuri Pakdil Sanat Merkezindeki toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.
Saat 11.00'de başlayan toplantı 13.00'de bitti.
Fatih'teki muhtarlar toplantısı da saat 14.00'te başladı. Toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği
Son Haberler
- 17:01
- 17:01
- 17:03
- 17:04
- 16:47
Sıradaki Haber
Meclis, 5'inci Yargı Paketi için mesai yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz