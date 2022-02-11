İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında düzenlenen "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni"nde, Suriye'nin İdlib ilinde hafta sonu yaptığı incelemeleri anlattı.

Afetlerin ardından gerçekleştirilenleri anlatan Soylu, yaşananların hiçbirinin altında kalınmadığını, gerekenlerin yapıldığını dile getirdi.

"Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planlarını hazırlıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planlarını hazırlıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planlarında gördüğümüz revizyonları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planında illerimizi tatbikatlara hazırlıyoruz, planın yönetilmesine hazırlıyoruz" diye konuştu.

Son 20 yılda yakalanan her başarının birlikte atılan adımlar yakalandığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin afet yönetimindeki tecrübesinin ve birikiminin üst noktaya doğru ilerlediğini söyledi.

"Afet yönetimi konusunda ciddi mesafe aldığımız açıktır"

Türkiye'nin afetselliği yüksek olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu şöyle devam etti:

"Deprem hareketliliğimiz giderek artmaktadır. Bütün bilimsel veriler ciddi depremlerle karşı karşıya olduğumuza işaret etmektedir. Öte yandan, afet yönetimi konusunda ciddi mesafe aldığımız açıktır. En önemlisi de afet konusunda dünya ile aramızdaki makası kapattığımızı rahatlıkla ifade edebilirim."