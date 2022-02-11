Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi. Görüşmede düzensiz göçmenlerin geri itilmesi konusu da ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, bu şekildeki geri itmelerin kabul edilemez ve vicdansızca olduğunu söyledi.

AB’nin sessizliğini koruyarak herhangi bir tepki vermediğini belirten Dışişleri Bakanı Türkiye’nin bu insan hakları ihlalini uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Somali halkına başsağlığı mesajı

Bakan Çavuşoğlu olayda donarak hayatını kaybeden 5 Somali vatandaşı için mevkiidaşına başsağlığı diledi.

Bakan Muse Ali ise, bu trajediden kurtulan vatandaşları için sağlanan yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Somalili Bakan Muse Ali,,, Koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için geçmiş olsun dileklerini de paylaştı.

Muse Ali, ayrıca Turkovac aşısının geliştirilmesi nedeniyle memnuniyetini ifade ederek, Türkiye’yi tebrik etti.