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Gündem
AA 23.05.2023 23:59

Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bir tek terörist bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Soylu, "29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Allah nasip edecek, bu ülkenin dağlarında, şu anda sayı 77'dir, bir tek terörist bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bir tek terörist bırakmayacağız
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'deki bir otelde şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldiği yemekte, 7 yıldır Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını ve bugüne kadar tek bir saat bile bakanlığın konforunu kullanmadığını söyledi.

Bu süreçte yatağının Gabar, Cudi ve Kato Dağı olduğunu vurgulayan Soylu, "Sabahleyin kalktığımızda yanlarına gittiğimiz sizin evlatlarınız, sizin evlatlarınızın arkadaşları oldu. Nöbetteyken onlarla omuz omuza olmayı, operasyonlarından önce onlarla birlikte olmayı, eğer bir şehit vermişlerse operasyonlarından sonra onların birliklerine gidip, 'Allah bizimle beraberdir ve bu milletin duası sizinledir.' demeyi hiçbir zaman ihmal etmedik." diye konuştu.

Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bir tek terörist bırakmayacağız

Bakan Soylu, şehit ve gazi ailelerine, "Bu ülkenin üzerinde pazarlık yapanlara bugüne kadar sizin evlatlarınız müsaade etmedi" diye seslenerek, şöyle devam etti:

"Sahada kazandığımızı masada asla kaybetmeyeceğiz. Kolay olmadı bu işler. Allah şahit, eğer ben bugün ağzım dolu dolu 'Karadeniz, Tendürek, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Amanoslar, Gabar Dağı'nda bugün petrol fışkırıyor, teröristler temizlendi.' diyorsam, 'Cudi Dağı teröristten temizlendi.' diyorsam, vallahi de billahi de bu sizin evlatlarınız, gazilerimiz, bugünkü kahramanlarımız sayesindedir. Biz Müslüman bir yurdun evlatlarıyız. Şimdi birilerinin pazarlığına bu ülkeyi verebilecek bir durumda değiliz. 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Allah nasip edecek, bu ülkenin dağlarında, şu anda sayı 77'dir, bir tek terörist bırakmayacağız. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'nin birtakım noktalarını terör yuvasına döndüren Amerika'ya buradan tekrar söylemek istiyorum, önümüzdeki 5 yıl içinde orada bir tek terör yuvası Allah'ın izniyle ve inayetiyle bırakmayacağız."

Gelecek dönem için önemli düzenlemeler hazırladıklarına işaret eden Soylu, "Burada bir meseleyi daha söyleyeyim. Gazilerimizin de şehit ailelerimizin de silah ruhsatları süreli olmayacak, süresiz olacak. Bunu arkadaşlarıma talimat verdim, devam ettiriyorum." dedi.

Soylu, şehit aileleri ve gaziler ne istiyorsa yapmak zorunda olduklarının altını çizerek, "Onun için çok kıymetli gazilerimiz, gazi ailelerimiz, şehit ailelerimiz, birtakım farklılıklar var, bunların hepsine yönelik hazırlıkların bir kısmı yapıldı, bir kısmı da yapılacak. İnşallah yakın bir zaman içinde yeni dönemde Allah izin verirse milletimiz de kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 28'inde seçerse, ondan sonra inşallah hep birlikte çıkacağız yolumuza, hep birlikte devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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