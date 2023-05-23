Tevfik Göksu: İkinci turda bizim tabanımızda seçime katılımın azalacağını düşünmüyorum

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Göksu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

14 Mayıs seçimlerinde algının, olguya dönüştürülmesi istendi. Seçim günü sanal algının, olguya dönüşmediğini gördük.

Seçim akşamı İBB Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplumu aldatan açıklamalarında, "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" dediler. Sanal algı olguya dönüşmeyince şaşırdılar.

Dünya büyük bir krizden çıktı. Dünya bu krizden çıkarken biz krizi en az zayiatla atlatan ülkelerden olduk. Türkiye bu büyük atmosfer içerisinde kendi toplumunu başkalarına mahkum etmeden süreci ciddiyetle yönetme başarısını ortaya koydu.

Tevfik Göksu: Dünya büyük bir krizden çıktı. Dünya bu krizden çıkarken biz krizi en az zayiatla atlatan ülkelerden olduk. Türkiye bu büyük atmosfer içerisinde kendi toplumunu başkalarına mahkum etmeden süreci ciddiyetle yönetme başarısını ortaya koydu.https://t.co/32mkfn3UBU pic.twitter.com/NgzjO8Oc3y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

"İkinci turda bizim tabanımızda seçime katılım azalmayacaktır"

İlk turda sokakta heyecan fazlaydı. İkinci turda bizim tabanımızda seçime katılımın azalacağını düşünmüyorum. Bizim tabanımızda Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimizin hepsi bu oyun ne anlama geldiğini, sadece bir riyaset meselesi olmadığını, bunun Türkiye’nin geleceği olduğunu sandıklardaki yığılmada gösterdi. Birinci tura göre ikinci tur çok daha heyecanlı.

Tevfik Göksu: Bizim tabanımızda bir azalma olmayacağını düşünüyorum. Bizim tabanımızda Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimizin hepsi bu oyun ne anlama geldiğini, sadece bir riyaset meselesi olmadığını, bunun Türkiye’nin geleceği olduğunu sandıklardaki yığılmada gösterdi. pic.twitter.com/VrJEDvMig3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün kurgusu bir algı yönetmeye göre kurgulanmış. "Ben yalan söylemeyi beceremem ki" diyor. Ama sen 14 Mayıs akşamı toplumu yanıltmak için konuştun.

Gelirlerse Türkiye’nin bütçesini 5 kat artıracaklarmış. Siz İstanbul'un bütçesini 2 kat artıracaktınız. Ne oldu? İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı.

Tevfik Göksu: Gelirlerse Türkiye’nin bütçesini 5 kat artıracaklarmış. Siz İstanbul'un bütçesini 2 kat artıracaktınız. Ne oldu? İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı.https://t.co/32mkfn3UBU pic.twitter.com/DnrrQ1F1aA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

İstanbul'da kentsel dönüşüm

Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz.

Tevfik Göksu: Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz.https://t.co/32mkfn3UBU pic.twitter.com/MQkYopmgoW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için 4 tane bina yenilemişler. Bizim yaptığımız 2 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm konutunun 320 tanesini teslim ettiler.

"Bize borçlanma talebinden başka bir şey gelmedi"

Bize proje olarak gelen borçlanmadan başka bir şey gelmedi bugüne kadar. İstanbul adına bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz de biz karşı olduk. Ben yüzlerine karşı söyledim.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı talebinden sonra İstanbul'u unuttu. İstanbul vekaletle yönetilebilecek bir kent değil. İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'u gündeminde tutmadı. Onun gündemde tuttuğu bütçesi, kasası ve masası oldu.

26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Esenler'e geliyor. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.