Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı

Binali Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle meydanında vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Yıldırım, burada mahalleliyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Binali Yıldırım, alandakilerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

"İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır"

Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.

Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.

Küner ve çevre köyleri doğal gazla buluşturacaklarının müjdesini veren Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık" dedi.

Binali Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek seçimde vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurgulayarak, bu sayede Kandil'dekilerin, Pensilvanya'dakilerin ve onların arkasındakilerin sesini keseceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer de katıldı.