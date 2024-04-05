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TRT Haber 05.04.2024 09:46

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mart ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Mart ayı ihracatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti
Türkiye'nin Mart ayı ihracatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Şimşek, 2024 yılı ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Bu yıl OVP'de öngördükleri 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklediklerini kaydeden Şimşek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. "Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor." dedi.

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İhracat Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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