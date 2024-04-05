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Gündem
TRT Haber 05.04.2024 09:00

Bakan Fidan: NATO üyeleri terörle mücadelede tam destek vermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye’de olduğu gibi bazı NATO mensubu ülkelerin 'geçici' maskesiyle de olsa terör örgütleriyle iş birliği yapmaması gerektiğinin altını çizdik. Yetkili makamların Avrupa’da PKK’ya karşı giderek toleransının azaldığını görüyorum, bu önemli" dedi.

Bakan Fidan: NATO üyeleri terörle mücadelede tam destek vermeli
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'deki karargahtaydı. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’li mevkidaşı Blinken başta olmak üzere pek çok iki görüşmeler gerçekleştirdi.

Muhataplarına Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altını bir kez daha çizdi:

“Özellikle terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye’ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olmaları; özellikle Suriye’de olduğu gibi bazı NATO mensubu ülkelerin ‘geçici’ maskesiyle de olsa terör örgütleriyle iş birliği yapmaması gerektiğinin altını çizdik. Bunun, son derece NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğu konusundaki görüşlerimizi beyan ettik”

PKK'nın Avrupa'daki provokasyonları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeminde terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki saldırıları da vardı.

Fidan, “Onlar için üzücü olan yıllardır sessiz kaldıkları terör örgütünün kendi sokaklarında terör estirmesi. Şimdi bunu görüyor olmaları aslında bizim için bir sürpriz değil. Yetkili makamların Avrupa’da giderek daha fazla hassasiyet oluşturduğunu görüyorum. Bu memnuniyet verici bir konu. PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum, bu önemli” diye konuştu. 

"Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor"

Bakan Fidan, karargahtaki toplantılarda müttefik ülkelere savunma sanayiindeki kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini aktardı.

“Biliyorsunuz, belli konularda kısıtlamalar söz konusu savunma sanayisinde. Bu konunun da yine müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını, bu konudaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bu, bizim zaten sürekli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi.”

Türkiye'ye önemli ziyaret

NATO Genel Sekreterliğine aday olan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edecek.

2025 yılındaki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye’de yapılacak. 

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