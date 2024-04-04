TBMM Başkanı Kurtulmuş Gazzelilerle iftarda bir araya geldi

Kurtulmuş, Meclis’te, Türkiye’de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Gazzeli Müslümanları Türkiye'nin milli iradesinin tecelligahı TBMM’nin çatısı altında ağırlamaktan, Gazzelilerle iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu sofrada sizlerle birlikte olmamızın esas amacı, bir nebze de olsa acılarınızı hafifletmek, bir nebze de olsa kardeşliğimizi, dostluğumuzu göstermek ve bu vesileyle Gazze'de şehit olan kardeşlerimize birlikte dua etmek, onların aziz hatıralarını yad etmek, Filistin davasının daha ileriye gidebilmesi için bütün gücümüzle mücadele etme azmimizi arttırmaktır. Yine bu sofrada duamız, niyazımız odur ki, bugün siz bizim soframızda misafir olduğunuz gibi, bizler de en kısa zamanda inşallah önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de sizlerin sofralarınıza misafir olacağız ve sizlerle birlikte iftarlarımızı açacağız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze meselesinin büyük acıları ve insanlık dramlarını ortaya koyduğunu ama aynı zamanda dünyada yeni gelişmelerin de kapısını araladığını belirtti.

Tarihin çok önemli dönemlerinden birinden geçildiğine işaret eden Kurtulmuş, eş zamanlı olarak üç önemli gelişmenin Gazze üzerinden yaşandığını, bunlardan birisinin Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisinin, açık bir soykırımın işlendiğini dile getirdi.

Bu katliamların artık dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından lanetlendiğini söyleyen Kurtulmuş, "İsrail'deki bu katliamın suçluları inşallah en yakın zamanda uluslararası mahkemelerin önüne çıkarılarak hesap verecekleri günü bekliyorlar. Öyle inanıyorum ki Netanyahu ve çetesi, en kısa zamanda savaş suçları mahkemesinin önüne çıkarılacak ve yakın dönemde benzer faşist yöneticiler gibi savaş suçları mahkemesinde yargılanarak hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık tarihinin en önemli direniş destanlarından birisidir..."

Eş zamanlı olarak bir tarafta ne kadar büyük bir katliam yaşanıyorsa öte tarafta da o kadar büyük bir direniş örneğinin ortaya konulduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihinin en önemli direniş destanlarından birisidir… Ahed Tamimi'nin henüz 11 yaşındayken İsrail askerlerinin karşısına dikilen, o mücahide ve mübareze tavrını hiç unutmuyoruz. Aynı şekilde Muhamed Durra'nın 12 yaşındayken babasının arkasında İsrail askerleri tarafından şehit edildiği o fotoğrafı hiç unutmuyoruz. Sizler birebir yaşadınız, hala ailenizden orada kalanlar var. Filistin davasının kahramanları sürekli çoğalarak, yeni kahramanlar ortaya çıkarak, Gazze'deki şehitlerin arasından yeni kahramanlar filiz veriyor ve direniş bu şekilde güçlenerek devam ediyor. Aslında İsrail, hastaneleri bombalayarak, yardım bekleyen insanların üstüne bombalar atarak Filistinlileri, Gazzelileri çaresizlikle ve korkuyla imtihan etmek istedi. Ancak direniş öyle bir ruhla insanlara cesaret verdi ki bugün Gazze'de sıkışıp kalmış 1 milyon 250 bine yakın Gazzeli kardeşimiz dünyaya korkunun yanından geçmediklerini gösterdikleri gibi çaresizliği de hiç yansıtmadılar; adeta tahammülü, sabrı ve mücadele gücünü yansıttılar. Dolayısıyla Gazze'nin her bir ferdini gözlerinden, alınlarından öpüyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Yaşlıları, gençleri, çocukları hepsi büyük bir direniş destanını ortaya koydular."

Bu direnişin arkasındaki ruhu Siyonistlerin, materyalist dünyevi insanların anlamasının mümkün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Çocuğunu enkazın daha altından kaldırıp alnından öperken onu koklayan baba biliyor ki, Filistin’de kardeşlerimiz her şehidin ardından zaferi kazanacakları anı muştuyla bekliyor ve bu yürekle, bu cesaretle mücadele ediyor. Yoksa bırakın bir sığınağı, sığınacak bir duvarı dahi kalmayan Gazze'de insanların bu kadar büyük bir direniş ruhuna sahip olmaları; açlıkla, yoklukla, baskıyla imtihan edilmelerinin başka bir anlamı yoktur." dedi.

"Dünyada Filistin davasına olan ilgi çok daha fazla arttı"

Dünyada Filistin davasına ilginin çok daha fazla arttığını vurgulayan Kurtulmuş, bu anlamda Filistin'de, Gazze'de yaşananların bütün insanlık için rehberlik yaptığını belirtti.

Dünyanın birçok yerinde hükümetlerinin baskılarına ve İsrail'i destekleyen tutumlarına rağmen milyonlarca insanın sokağa çıkarak Gazze halkının yanında durduklarını göstermesinin kolay bir iş olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde hakkaniyetten, adaletten, insaftan ve vicdandan yana olan bir insanlık cephesi kurulmuştur. Bu insanlık cephesi, yeni bir dünyanın kuruluşu için yeni arayışların en güzel habercilerinden birisidir. Böylece hem yeryüzünde ortak noktada buluşabilen çok geniş kitlelerin olduğu ortaya çıkmış hem de dinleri, dilleri, kültürleri, medeniyetleri bize benzemeyen ama insanlık ortak paydasında buluştuğumuz milyonlarca insan, Müslüman dünyasının sessiz çoğunluklarından daha fazla Gazze'yi sahiplenen milyonları oluşturmuştur. İnşallah bu sabır, bu kahır, bu tahammül ve bu tevekkül sınavının sonunda büyük bir müjde vardır.

Bunu ramazan gününde, yüreğimdeki imanın tamamıyla düşünerek, tartarak söylüyorum. Başta siz Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere, bütün Filistinlilere ve bütün Müslümanlara gelmekte olan müjde inşallah bu insanlık cephesinin uyanmasıyla birlikte en kısa sürede başkenti Kudüs olan toprak bütünlüğü tamamıyla sağlanmış egemen, hür bir Filistin Devleti kurulacak ve bu Filistin Devleti en kısa süre içerisinde dünya milletleri tarafından tanınacaktır."

İsrail'in bütün hesaplarının boşa gittiğini, bu katliamları, bu zulümleri yapanların artık dünyada kendilerine arka çıkacak hiçbir ülkeyi bulamayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, yakın bir zamanda Filistin devletinin kuruluşunun gerçekleşeceğini söyledi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başladığı günden bu yana birçok ülkenin devlet başkanı, başkanı ve meclis başkanıyla görüşmeler yaptığını anlatan Kurtulmuş, "Artık hemen herkes iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını görmüştür. Filistin devleti mutlaka kurulacaktır." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gazzeli misafirlerle sohbet etti.