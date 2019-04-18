Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonunun "İşi̇n Geleceği̇, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansına katıldı.

Burada konuşan Selçuk, kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber