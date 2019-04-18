Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı yapılan toplantı 1 buçuk saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA