Genel Kurulda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16. maddesi üzerindeki görüşmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Roman vatandaşlarla ilgili bir strateji belgesi olduğu bilgisini veren Selçuk, "Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu bölgeler başta olmak üzere 12 ilimizde 32 sosyal destek merkezimiz var. Bu merkezlerde kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Televizyonlardaki gündüz programlarının RTÜK tarafından denetlendiğini, kendilerinin de medya buluşmaları yaptıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlarla takibi sağladıklarını dile getiren Selçuk, "Çocuklarımıza dair böyle yayınlar olduğu sürece hem RTÜK'e hem de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına her daim yazılarımızı yazıp bu konudaki denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Muzır İçerikle Mücadele Platformu ile 7/24 ihbarlar alıyoruz"

"Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar Kampanyası" ve "Muzır İçerikle Mücadele Programı"na değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu Muzır İçerikle Mücadele Platformu ile 7/24 ihbarlar alıyoruz ve bu ihbarları değerlendirip, aksiyon alıp, bu yayınların kaldırılması noktasında da irtibat sağlıyoruz. Özellikle risk altında bulunan çocuklarımıza koruyucu, önleyici hizmetler sunabilmek için Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulamamızı hayata geçirdik. Çocuklar Güvende Programımız var. Dijital risklerden korumak anlamında da sosyal içeriklere, özellikle sosyal medyadaki içeriklere yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlarla beraber müdahil olup yayından kaldırmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı hem dijital ortamda hem de sosyal anlamda korumak için çalışmalarımız devam ediyor."

"Hiçbir canımız kaybolmasın diye büyük bir çalışma yürütüyoruz"

Kadın cinayetlerine de değinen Selçuk, "Her canımız kıymetli. Hiçbir canımız kaybolmasın diye büyük bir çalışma yürütüyoruz. Kadına karşı şiddette en temel prensibimiz sıfır tolerans ilkesiyle devam edebilmek." dedi.

Selçuk, her ilde şiddet önleme ve izleme merkezleri olduğunu aktararak, "Onun haricinde biz her ilçemizdeki sosyal hizmet merkezlerimizde de şiddet izleme birimleri kurduk. Bakanlığımızda 111'i bağlı olmak üzere 146 tane de kadın konukevimizde kadınlarımıza yardım ve destekçi oluyoruz. Onun haricinde İçişleri Bakanlığımızın verilerine baktığımız zaman da geçen seneye kıyasla bir düşüş var ama biz istiyoruz ki hiçbir kadınımız bu şekilde bir şiddete maruz kalmasın, her kadınımızı koruyabilelim." dedi.

Sigortalılık öncesi doğum borçlanmasına dair düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Selçuk, doğum yapmış kadınlara emeklilikte 6 yıla kadar prim ödeme gün sayısı avantajı sağlandığını kaydetti.