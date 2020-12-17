Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısının FETÖ’cü hainlerle mücadelesi devam edecektir
[Fotoğraf: AA Arşiv]
17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetlediğini söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbesi girişiminin 7'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Gül, paylaşımında, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖcü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 17, 2020
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
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