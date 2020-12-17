Adalet Bakanı Gül, FETÖ’nün 17 Aralık yargı darbesi girişiminin 7'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Gül, paylaşımında, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" ifadelerini kullandı.