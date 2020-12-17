CHP'deki taciz ve cinsel saldırı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınıyor.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na başvuran mağdurlar, tacizin araştırılmasını istedi. Komisyon Başkanı Fatma Aksal, CHP İstanbul teşkilatlarında görevli üç kadının komisyona başvurduğunu açıkladı. Mağdur kadınlar gizli kalacak, görüşmeyi komisyon başkanı bizzat yapacak.

"Dilekçelerini versinler, biz de bizzat takip edelim"

Tacize, tecavüze uğramış kadınlara seslenen Aksal, Komisyon olarak mağduriyetin giderilmesi anlamında yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Kendileri istemedikçe onların kimliklerini kimsenin açıklamayacağını dile getiren Aksal, "Rahat olsunlar. Buyursunlar gelsinler, komisyonumuza dilekçelerini versinler, biz de bizzat takip edelim." dedi.

Taciz mağduru kadınlara destek verilecek.