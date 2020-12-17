Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Sayın Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü örgüte asla yer yoktur. Terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşulmaz. Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Türkiye’nin, ne Irak’ın ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü teröre yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.https://t.co/Sp2uR4oIOK pic.twitter.com/k10YHUcl9R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 17, 2020

Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...