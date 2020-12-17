Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Lasithi'nin 28,40 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 166,01 kilometre açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 16.36'da meydana gelen deprem, 5,54 kilometre derinlikte oldu.