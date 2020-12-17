Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi'nde, Yunanistan Lasithi ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Lasithi'nin 28,40 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 166,01 kilometre açıklarında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 16.36'da meydana gelen deprem, 5,54 kilometre derinlikte oldu.
Etiketler: AFAD Deprem Yunanistan
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