Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul'da bir televizyon programına katıldı.

Üniversitelerin şehirleri geliştirmediğini, öğrencilerin derse girmediğini, eğlenceyle zaman geçirdiğini iddia etti. Bunları söylerken de ağır ifadeler kullandı.

Diğer konukların "genellemeyin" uyarısına rağmen görüşlerinde ısrarcı oldu.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti. İlk olarak Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü inceleme başlattı. Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.