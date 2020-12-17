Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul'da bir televizyon programına katıldı.
Üniversitelerin şehirleri geliştirmediğini, öğrencilerin derse girmediğini, eğlenceyle zaman geçirdiğini iddia etti. Bunları söylerken de ağır ifadeler kullandı.
Diğer konukların "genellemeyin" uyarısına rağmen görüşlerinde ısrarcı oldu.
Prof. Dr. Sofuoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti. İlk olarak Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü inceleme başlattı. Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.
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