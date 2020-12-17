Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul'da bir televizyon programına katıldı.

Üniversitelerin şehirleri geliştirmediğini, öğrencilerin derse girmediğini, eğlenceyle zaman geçirdiğini iddia etti. Bunları söylerken de ağır ifadeler kullandı.

Diğer konukların 'genellemeyin' uyarısına rağmen görüşlerinde ısrarcı oldu.

'Bahsedilen konuşmanın hoş görülmesi mümükün değildir'

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü inceleme başlattı.

Rektörlüğün açıklaması şöyle:

"Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Gençlerimiz göz bebeklerimizdir'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır."

Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020

"Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Sofuoğlu'nun açıklamasını kınayarak şu mesajı paylaştı:

"Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir."

Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 17, 2020

'Kerih ve sakil açıklamayla ilgili gerekenlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

"Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.”