Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Vefatının 747’nci sene-i devriyesinde, Anadolu’nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam âlimi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’ni rahmetle yâd ediyorum. Rabbim’den, bizi, milletimizi ve tüm insanlığı Hazreti Pir’in şahitliğine mazhar eylemesini temenni ediyorum. Vuslatı’nın üzerinden 7,5 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana’yı “her dem taze” tutan sır aşk ve sevgidir.

Hazreti Mevlana, kendi ifadesiyle “Allah’a ulaşacak birçok yol varken, aşkı seçmiş”, sözlerini aşkla söylemiş, bu toprakları aşkla mayalamıştır. Hazreti Mevlana’nın gönül imbiğinden süzülen tavsiyeleri fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış, çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin kurulmasına vesile olmuştur.

Nitekim yazılışından 7,5 asır sonra bile farklı dillere, dinlere, kültürlere mensup milyonlarca insan, onun hikmet deryasından nasiplenmekte, huzur ve sükûnu Mesnevî-i Şerif’in eşsiz derinliğinde aramaktadır. Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah’a hamd ediyoruz.

Öte yandan dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete, cehalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana'nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz. İnsanları kamplaşmalara, dünyayı kutuplaşmalara iten kör ideolojiler, hepimizi tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor. Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi günden güne yayılıyor.

"Hazreti Pir'in kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz"

Fikir özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımız hedef alınıyor; inancından, dilinden ve kılık kıyafetinden dolayı insanlar düşmanlaştırılıyor. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir’in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz.

"Sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz"

Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

Rabbim, bizleri Mevlana’nın ilim ve aşk yolundan ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Şeb-i Arus’un 747’nci yıl dönümünde Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle yâd ediyor, bu gece yapılacak duaların, semaların ve evrâd-ı şeriflerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum.”