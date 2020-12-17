Türkiye Değişim Partisi, Eski CHP'li Mustafa Sarıgül liderliğinde siyaset sahnesine çıktı.

Sarıgül, İstanbul'da partisinin ilkelerini anlattı.

"Samimi içten ve son derece şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz huzur yolu olacak. Yolumuz kardeşlik yolu olacak. Yolumuz Allah izin verirse birliğin beraberliğin yolu olacak. Barışın, emeğin, üretimin, varlığın, bereketin, özgürlüklerin, demokrasinin, kültürün, sanatın, doğanın, çevrenin, bilimin, teknolojinin, evrensel hukukun partisi biz olacağız"

Partinin resmi başvurusu 20 Aralık'ta

Partinin kurumsal kimliğine ait detaylar da paylaşıldı.

Logosu iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluştu. Sloganı ise, "Değişim yürek ister" olarak belirlendi.

Partinin resmi kuruluş başvurusu ise 20 Aralık'ta yapılacak.