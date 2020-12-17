İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir" dedi.

Altun, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelenin her zaman süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler.

FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz."