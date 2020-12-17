9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için hazırlıkları ele almak ve Türkiye-Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "2+2” formatında toplantı düzenlenecek.

Açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere 17-18 Aralık'ta Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

Görüşmelerde öncelikli olarak sanayi projeleri ele alınacak.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de biraraya gelecek.