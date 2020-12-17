Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor: Masada sanayi projeleri var
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidecek. Görüşmelerde sanayi projeleri ele alınacak.
9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için hazırlıkları ele almak ve Türkiye-Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "2+2” formatında toplantı düzenlenecek.
Açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere 17-18 Aralık'ta Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacak.
Görüşmelerde öncelikli olarak sanayi projeleri ele alınacak.
Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de biraraya gelecek.
Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Savunma Sanayii
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