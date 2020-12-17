Üniversiteler hakkında tepki çeken açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na bir tepki de YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Saraç, akademisyenlerle ilgili disiplin işlemlerinin kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez” dedi.

Saraç, “Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.