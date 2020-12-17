Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazımi: Türkiye en büyük ekonomik ortaklarımızdandır
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, "Türkiye bizim açımızdan Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik ortaklarımızdandır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısında konuştu.
Kazımi, "Türkiye bizim açımızdan Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik ortaklarımızdandır" dedi.
Irak'ın, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Kazımi, "DEAŞ'ın geride bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacağımız işbirliğiyle imar edebiliriz" diye konuştu.
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