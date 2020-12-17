Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısında konuştu.

Kazımi, "Türkiye bizim açımızdan Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik ortaklarımızdandır" dedi.

Irak'ın, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Kazımi, "DEAŞ'ın geride bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacağımız işbirliğiyle imar edebiliriz" diye konuştu.