Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Pakdemirli, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yangın henüz kontrol altına alınmadı"

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını söyleyen Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Birinci önceliğimiz can kaybının olmaması. Can kaybının olmaması teselli edici. Hasar tespit çalışmalarımız yangın kontrol altına alınır alınmaz başlayacak. Bölgede şu an için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akrabalarına dağılmış durumda" dedi.

"Yangının çıkış nedeni netlik kazanmadı"

Yangından etkilenen bölgeye ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Emniyet ekiplerimiz soruşturuyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok."

Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlar

Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlara ilişkin de açıkalama yapan Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor" dedi.