Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ilçede yaşayan çok sayıda vatandaşı evinden etti.

Evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar, geceyi akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı.

Adana ve Osmaniye’de 23 ayrı noktada yangın

Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de 23 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

Diğer yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Adana ve Osmaniye'deki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor"

Kozan’daki yangına ilişkin de bilgi veren Çelik, şunları söyledi:

"Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."