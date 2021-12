Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptı. Zonguldak’ta temaslarda bulunan Pakdemirli "Zonguldak Sektör Buluşması'nda konuştu.

Pakdemirli, bürokratlarla şehirleri gezerek sorunlara yerinde müdahale ettiklerini söyledi.

Sektör temsilcileri ve üreticilerin problemleriyle ilgilendiklerini ifade eden Pakdemirli, salgının Türkiye ve dünyanın gündemini meşgul ederek geçici ve kalıcı etkiler bıraktığını anlattı.

Pakdemirli, gıda fiyatlarında dünyada çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Tarımsal fiyatlarla ilgili dünyada çok ciddi problem olacak bir durum var mı? Evet, kuraklık var. Ülkemizde var, dünyada da bir miktar kuraklık var ama üretimin toplamı itibarıyla aslında bunların hiçbiri şu anki fiyat artışlarını izah edecek bir durum ortaya çıkarmıyor." dedi.

Belirsizliklerin ortaya çıkışının fiyat artışlarının tetiklenmesine neden olduğunu aktaran Pakdemirli, dünyanın belirsizlikleri yönetme durumunda kaldığını anlattı.

Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim altyapısı, iyi bir perakende zincir ve lojistik altyapısıyla önemli bir gıda problemi yaşamadığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle dedi:

"Hem pandeminin dünya çapındaki etkisi hem de gelişmekte olan ülkelerin genel problemi olan dövizdeki çalkantılarla beraber maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının artmasıyla karşı karşıya kaldık. Bugün itibarıyla düşüş trendinde de kamu vicdanını biraz daha rahatlatmak istiyorsak yerine koyma maliyetlerini yüksekten dahi mal etsek bile raf fiyatlarında ucuzluk yapılmasını gerektiğini de düşünüyoruz. Başta gıda olmak üzere insanoğlunun ihtiyacı olan tüm malzemelerde bu ucuzluğu ve rahatlamayı görmeyi de arzu ediyoruz."

"Sektör paydaşları gereğini yapmalı"

Bakan Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin gıda fiyatlarının ucuzlamasıyla ilgili önlem aldığını dile getirerek, sektörün diğer paydaşlarının da gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ve diğer dar gelirli aileleri ilgilendiren düzenlemeleri duyurduğunu anımsatan Pakdemirli, "Dövizdeki bu artış trendini geride bırakmış durumdayız. Bundan sonra da Türkiye'nin genel itibarıyla ekonomideki temel değerlerinin hiç problemi olmadığını düşünüyorum. Dövizdeki bu problemi de geride bıraktıktan sonra üretim, istihdam ve ekonomik gelişme ekseninde inşallah Türkiye'miz çok güzel günlere gidecektir." ifadelerini kullandı.

Dünyada tarımsal üretimde ülkenin ilk 10'a girebildiğini belirten Pakdemirli, toprak kaynakları açısından Türkiye'nin dünyada 31'nci sırada olduğu bilgisini verdi.

Türk çiftçisinin yaş ortalamasının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Ana eksendeki problemlerimizden biri; çiftçimizin yaşı artıyor, ortalama yaşımız 55. Avrupa ülkelerinde bu 65, Japonya'da 68. Gençlerimizi bu alana çekmemiz lazım. Gençleri bu alana çekmemiz için önce biz, 'Bu işte bereket var, rağbet var, para kazanırsınız.' diyebilmemiz lazım. Bunu sürekli söylüyoruz. Genel itibarıyla Türkiye'nin tüm kesimlerinin bu işe benzer sorumlulukla yaklaşıyor olması lazım. Maalesef muhalefet, 84 milyonun tarladan karnına kadar giden zincirden her an her saniye bir oy devşirebilir miyiz uğruna sorunlu bir muhalefet anlayışı götürüyor." ifadelerini kullandı.

"Herkesin fındık fiyatından memnun olduğunu gördüm"

Pakdemirli, Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak un regülasyonu yaptıklarını aktardı.

Ekmek maliyetini düşürmek için uygun fiyatlı buğday satışı yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, ekmek maliyetinin artmasını kısmen engellediklerini, ilgili kurumlarla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sektörlere yapılan desteklemelerden bahseden Pakdemirli, alım fiyatında geçen seneye oranla buğdayda yüzde 36, arpada yüzde 37, fındıkta yüzde 20 artış yapıldığını anlatarak, "Karadeniz bölgesinin her tarafına sorduğumda, herkesin fındık fiyatından memnun olduğunu gördüm. Daha iyisi olabilir, önümüzdeki sene için daha iyi bir hazırlık yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene fındık fiyatımız daha iyi olur." sözlerine yer verdi.

"Türkiye'de 20 binin üzerinde tarım köyü var"

Konuşmasında gelir koruma sigortasına değinen Pakdemirli, ABD'deki tarımsal sigortaların yüzde 85'inin gelir koruma üzerine yapıldığını belirtti. Pakdemirli, bu sisteme başta stratejik ürünlerde daha sonra diğer ürünlerde geçmeleri gerektiğini, bunu 2 senedir Konya'da denediklerini, 2023'ten itibaren de tüm ülkeye yayacaklarını anlattı.

Pakdemirli, bunun bir ötesinin de yine gelişmiş ülkelerde kullanılan sözleşmeli üretim olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, bugün Türkiye'de pancarda, patateste, domateste sözleşmeli üretim olduğunu ama bunu yaygınlaştırmanın ve mevzuat eksikliklerini gidermenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarım, orman ve suyun bir araya gelmesiyle çok doğru bir iş yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'de 20 binin üzerinde tarım köyü vardır, 20 binin üzerinde orman köyü vardır. Bunlara farklı stratejilerle gitmemek lazım, tek bir çatı altında toplanması lazımdı tarım ve ormanın." diye konuştu.

Pakdemirli, diğer tarafta da Türkiye'nin artık barajlar konusunda enerji meselesini çözmüş bir ülke olduğunu ancak sulama yatırımları konusunda da hala gideceği mesafe olduğunu kaydetti.

"Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların sayısı 275, biz üzerine 613 baraj daha ekledik"

Türkiye'de son 20 yılda tarım, orman ve su alanında yapılan çalışmalardan bahseden Pakdemirli, "Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların sayısı 275, biz üzerine 613 baraj daha ekledik. Bu yeterli mi? Belki bunun en az yarısı kadar daha yapmamız gereken iş var, sulama tesisleri var. Son 3 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 72 baraj, 1000 tesis bitirdik." dedi.

Pakdemirli, geçen yıl itibarıyla 126 milyon ton bitkisel üretimle cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye'nin sebzede dünyada dördüncü, meyvede Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada olduğunu dile getirdi.

Hayvancılığın öneminden ve kaydedilen gelişmelerden bahseden Pakdemirli, "Küçükbaşı önemsiyoruz. Bu coğrafyanın küçükbaş coğrafyası olduğuna inanıyorum. Tabii bu talebin de şekillendirdiği bir konu." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Bakanlık olarak son dönemde Zonguldak'ta yaptıkları yatırım ve projelere değinerek "Taleplerin bir kısmını karşılayacak müjdelerin en azından bir kısmını açıklayalım istiyorum. 2022'de 2 milyon lira maliyetle 5 proje, İl Müdürlüğümüzün projeleri bunlar... 120 bin fındık fidanı - yüzde 50 hibeli bunlar - 16 bin ceviz fidanı, 6 bin Trabzon hurması fidanı, 70 bin kilogram hububat tohumu, 30 bin kilogram sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, 2022'de kırsal kalkınma yatırımlarına Türkiye genelinde 1,3 milyar lira bir bütçe ayırdıklarını aktararak kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı 2022 başvurularını almaya başladıklarını kaydetti.

Zonguldak'tan evrakları tam olarak yapılan tüm başvuruları kabul edeceklerini belirten Pakdemirli, altyapı ve ekonomik yatırımlarla ilgili destekleri anlattı.

Çeşitli meslek gruplarına hayata başlamaları için verilen "Uzman Eller Projesi"ne değinen Pakdemirli, "100 bin lira hibe veriyoruz. Bu 100 bin lira hibe, hakikaten zaman oluyor ki baba oğluna vermiyor ama devlet mesleğe başlamak için bu arkadaşlara 100 bin lira hibe veriyor. Bu sene bunu 81 ile yaygınlaştırdık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Çaycuma'daki tarıma dayalı OSB'nin hayırlı olmasını dileyerek 27,5 milyon liralık bir altyapı yatırımı yaptıklarını, ödenekleri ayarladıklarını ve ihalesinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

"Orman köylülerimizin milli gelirden aldığı payı artırıyoruz"

Çaycuma'daki tarıma dayalı OSB'nin 1000 vatandaşa istihdam kaynağı olacağını dile getiren Pakdemirli şöyle devam etti:

"Orman konularında da belli hazırlıklar yaptık ve öyle geldik. 14 milyon lira ormancılık yatırımı yapacağız. 500 bin fidan dikiyor ve 2,5 bin fidan Zonguldak'ta üretiyor olacağız. Gökçebey bal ormanını tesis edeceğiz. 150 aileye de 9 milyon lira ORKÖY desteği vereceğiz. ORKÖY desteklerini genelde şehirlerde 2,3 milyon lira sınırında tutuyoruz ama Zonguldak'a burada pozitif bir ayrımcılık yaptık 9 milyon lira ayırdık. Gerekirse daha fazla da ayırırız.

Sosyal ağaçlandırma kapsamında yine okul, cami, hastane vesaire buraları 10 bin fidanla donatıyor olacağız. 2 tıbbi aromatik bahçeyi tesis ediyor olacağız Merkez ve Devrek'te. 12 bin ton defne sürgünü ve odun dışı ürün üretimi ve 30 milyon lira köylümüzün ek gelir elde etmesini sağlayacağız. Ormanların bakım ve işletmesini yapan orman köylülerimizin de milli gelirden aldığı payı artırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu hafta grup toplantısında açıkladı, yüzde 51 zam yaptık. Burada orman köylüsüne ödenecek desteğimiz ve bütçemiz de 2,7 milyardan 4,1 milyara çıktı."

"Zonguldak'a yine 23 proje, 1 milyar lira yatırımla geldim." diyen Pakdemirli, taşkından koruma çalışmaları ve diğer projelerle ilgili detaylı bilgi paylaştı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tarım ve orman sektörünün paydaşlarının bir araya geldiğini belirterek kentin bu alanlardaki sorunlarının çözümü için ortak paydada buluşmaya çalışacaklarını söyledi.