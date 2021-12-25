Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Minik Asiye'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da ziyaret ettiği 4 yaşındaki Asiye'ye, hafta içinde doku nakli yapılması planlanıyor.

"Bizim için özel uçak tuttular"

Eşi Zeynep Ateş ile birlikte hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, devletin tüm imkanları seferber ettiğini söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız bizim için seferber oldular. Hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bizim için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Devletimiz şefkat elini üzerimize atınca çocuğumuz hayatta kaldı."

"Asiye'miz tek çocuğumuz"

Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu belirtti:

"Kızım çok şükür nefes alabiliyor. Ömer Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz 5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Tedaviyle olan bir çocuktu. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Asiye'miz tek çocuğumuz."

"Kızımızın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz"

Devlet büyüklerinin her türlü yardım elini uzattığını ifade eden Ateş, "Kızımızın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz. Ömer Hoca'mıza, devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanımıza güveniyoruz. Adalet Bakanımız bizi yolcu etti. Asiye'nin canı yandı, başka çocukların canı yanmasın." diye konuştu.